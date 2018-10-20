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اقتصاد

جمارك السويس تفرج عن 871 سيارة نقل وملاكي بـ169.32 مليون جنيه في شهر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو، عن 871 سيارة نقل و ملاكي بصورة نهائية و مؤقتة بقيمة إجمالية تبلغ 169.32 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، و اعادة تصدير 313 سيارة سبق الافراج عنها مؤقتا.

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية منذ قليل، أن الإيرادات المستحقة علي تلك السيارات بلغت قيمتها 106.14 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن حجم الرسوم الجمركية المستحقة علي تلك المركبات بلغت 64 مليون جنيه، وضرائب بـ 41.723 مليون جنيه، و رسوم أخري بـ 250.64 ألف جنيه.



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