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أخبار البلد

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 25 ألفا و700 ميجاوات

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /السبت/ يبلغ 25 ألفا و700 ميجاوات مقابل 24 ألفا و600 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألفا و 180 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.

ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء "كول سنتر"، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
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