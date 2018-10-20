رئيس العاملين بالمالية: حصيلة مصلحة الجمارك فاقت المعدلات الطبيعية

أكد مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الجهود التي يقوم بها العاملون في هذه القطاعات الثلاثة، حيث حقق العاملون بمصلحة الضرائب حصيلة بلغت 105% من المستهدف خلال العام المالي الحالي، تمثل 70% من موارد الدولة.





أضاف خلال كلمته بمؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، حققوا نتائج في التحصيل التطوعي، في ظل ظروف بيئية صعبة، حيث أدت إلى زيادة معدل الحصيلة بنسبة 38%، مؤكدا أن معدل الحصيلة بمصلحة الجمارك فاق المعدلات الطبيعية في السنوات السابقة، كما ساهم العاملون في المديريات المالية في ضبط النفقات وتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة.



