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أخبار البلد

رئيس العاملين بالمالية: حصيلة مصلحة الجمارك فاقت المعدلات الطبيعية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:26 م
صدى البلد
محمد غالي
أكد مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الجهود التي يقوم بها العاملون في هذه القطاعات الثلاثة، حيث حقق العاملون بمصلحة الضرائب حصيلة بلغت 105% من المستهدف خلال العام المالي الحالي، تمثل 70% من موارد الدولة.

أضاف خلال كلمته بمؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، حققوا نتائج في التحصيل التطوعي، في ظل ظروف بيئية صعبة، حيث أدت إلى زيادة معدل الحصيلة بنسبة 38%، مؤكدا أن معدل الحصيلة بمصلحة الجمارك فاق المعدلات الطبيعية في السنوات السابقة، كما ساهم العاملون في المديريات المالية في ضبط النفقات وتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة.

وطالب شعبان، بضرورة اعتماد حافز إضافي بواقع شهرين من الأجر الوظيفي يرتبط بمعدل الأداء والتوسع في إنشاء صناديق للرعاية الصحية، وزيادة الدعم المخصص للرعاية الاجتماعية بالجهات التي ليس بها نظام الرعاية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بوزارة المالية وضخ دماء جديدة داخل العمل لمواجهة العجز الذي تعاني منه الوزارة بعد عام 2020، حيث سيكون ثلثي عدد العاملين الحاليين خارج الخدمة لبلوغهم سن التقاعد، مع وضع تشريع يكفل تحويل المصالح الإيرادية إلى هيئة مستقلة.
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