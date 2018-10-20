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محافظات

لتركه غرفة العمليات.. إيقاف طبيب تخدير عن العمل بمستشفى بلطيم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:51 م
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم (17111) لسنة 2018 بوقف مساعد أخصائي تخدير بمستشفى بلطيم المركزي، عن العمل، وإحالته الى النيابة الإدارية ببلطيم للتحقيق بناءً على تقرير إدارة الشئون القانونية، لما نُسب إلى الطبيب من مخالفات بشأن ترك غرفة العمليات بالمستشفى ورفضه إجراء أعمال تخدير لمريض دون أسباب.

وكلف محافظ كفر الشيخ، مديرية الشئون الصحية بنقل الطبيب، إلى مستشفى سيدى غازي المركزي لصالح العمل، على أن يتم تنفيذ قرار النقل فور عودته للعمل من الوقف وإخطار المحكمة التأديبية المختصة بحالة الوقف لاتخاذ الإجراءات.
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