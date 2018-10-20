جامعة المنصورة تنظم قافلة طبية لقرية الخليج بالدقهلية

نظمت ادارة النشاط الاجتماعى بالادارة العامة لرعاية الطلاب قافلة طبية لقرية الخليج بمركز المنصورة.



شملت القافلة العديد من التخصصات الطبية وتأتى القافلة فى اطار تقديم الخدمات الطبية للمناطق الأشد احتياجا وللمرضى الغير قادرين للوصول لاماكن الخدمة الطبية والمستشفيات.



وتم إجراء الكشف الطبي على ٨٥٠ حالة وتم عمل تحاليل لعدد ١٥٠ حاله طبية وتحويل بعض الحالات الى مستشفيات جامعة المنصورة.