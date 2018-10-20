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تعليم

جامعة المنصورة تنظم قافلة طبية لقرية الخليج بالدقهلية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:56 م
صدى البلد
همت الحسينى
نظمت ادارة النشاط الاجتماعى بالادارة العامة لرعاية الطلاب قافلة طبية لقرية الخليج بمركز المنصورة.

شملت القافلة العديد من التخصصات الطبية وتأتى القافلة فى اطار تقديم الخدمات الطبية للمناطق الأشد احتياجا وللمرضى الغير قادرين للوصول لاماكن الخدمة الطبية والمستشفيات.

وتم إجراء الكشف الطبي على ٨٥٠ حالة وتم عمل تحاليل لعدد ١٥٠ حاله طبية وتحويل بعض الحالات الى مستشفيات جامعة المنصورة.
جامعة المنصورة تنظم قافلة طبية لقرية الخليج بالدقهلية
جامعة المنصورة تنظم قافلة طبية لقرية الخليج بالدقهلية
جامعة المنصورة تنظم قافلة طبية لقرية الخليج بالدقهلية
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