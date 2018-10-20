انطلاق أول أيام معركة الكراسى داخل بيت الأمة.. أبوشقة: انتخابات عليا الوفد ستقدم مشهدا ديمقراطيا فريدا..تهامى: نسعى لترتيب البيت من الداخل.. وبدراوى: سأظل خادمًا للحزب طوال حياتى

39 عضوا بالوفد يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات الهيئة العلياطارق تهامي:
الهيئة العليا قادرة على مواجهة تحديات الحزب خلال الفترة القادمة
فؤاد بدراوى:
فؤاد بدراوى:
علينا ان نتضامن جميعا لكى يستعيد الوفد مكانته مره اخرى
عبد العزيز النحاس:
عبد العزيز النحاس:
نريد هيئة عليا على قدر كبير من الثقافة والحكمة والحنكة السياسية
أسدل الستار اليوم على أول أيام تلقي طلبات الترشح لإنتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ، حيث أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد، باب تلقي طلبات الترشح على مقاعد الهيئة العليا للحزب، مساء اليوم السبت، على أن تستكمل تلقي الطلبات بداية من صباح غد الأحد.
وتقدم اليوم 39 عضوا بالوفد للترشح على منصب عضو الهيئة العليا للحزب، وجاءت أسماؤهم كالتالي: محمد فؤاد بدراوي وصابر نعمان وعباس حزين وياسر القلتاوي وطارق تهامي وعبد العزيز النحاس وأنور بهادر وعصام الصباحي وعادل بكار وأميمة عوض ومحمد حلمي سويلم ومحمد عبد الغني بركات وعمر عبد الجواد وياسر قورة ومصطفي رسلان ود.احمد عطا الله وحسن جعفر وأمير الجزار ود. هاني سري الدين، واللواء محمد إبرهيم.
إضافة إلى محمد مصطفي سليم ود.محمد عبده والسيد العزازي واللواء سفير نور وشريف أبو حسين وسنية عز الدين ومحمد الزاهد وعبد اللاه الشلقاني ود.محمد نصر ومحمود سيف النصر و محمد فؤاد عبد المجيد وحمدان الخليلي وأشرف علي الدين وعبد العاطي أحمد وعلي شعيب وأحمد محمود شريف ومحمد المرغني وعمرو أبو اليزيد وعبد السلام محمد الشيخ ، كما تقدم عضو واحد للترشح على سكرتارية الهيئة الوفدية وهو محمد السيد.
واستقبل الوفديون المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بالترحاب الكبير، ودار حوار مفتوح معهم ثم توجه رئيس حزب الوفد إلى اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا للحزب برئاسة اللواء أحمد الشاهد.
وأكد أبو شقة، الحرص الكامل على أن تسير العملية الانتخابية بكل شفافية، مشيرا إلى أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات الهيئة العليا للحزب، كما أن الانتخابات المبكرة للهيئة العليا سوف تهيئ المناخ المناسب لكي يكون هناك استقرار من اجل اعادة بناء الحزب على أسس قوية ومتينة في إطار الثوابت والمبادئ التي قام عليها حزب الوفد منذ مائة عام.
وأضاف رئيس حزب الوفد قائلا : "سنعمل على ان تتم الانتخابات فى جو من التنافس مع الحب والاحترام المتبادل بين الجميع لكى نقدم مشهدا للديمقراطية والتى كانت مسار كافة انتخابات حزب الوفد وآخرها انتخابات رئاسة حزب الوفد التى جرت فى 30 مارس الماضى".
ومن جانبه أعلن فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بعد تقديم أوراق ترشحه اليوم أن ترشحه جاء نظرا لوجوده داخل الوفد منذ طويلة ، حيث كان عضوًا بالهيئة العليا للوفد منذ عام 1984، ثم عاد مرة أخرى بعد تعيينه عضوًا بالهيئة العليا للوفد بقرار من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد؛ بعد عودته مع المفصولين إلى الحزب.
وأشار "بدراوى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الهيئة العليا للحزب أعلى سلطة للحزب وتتولى شئونه وأى قرارات عامة تصدر من الهيئة العليا، وهى المكان الذى من الممكن أن نعطى فيه من جهدنا.
وأكد أنه يعد الوفديين أنه سيستمر فى عطائه لحزب الوفد، وسيظل خادمًا له خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أننا علينا كوفديين أن نتكاتف ونتضامن حتى يستعيد الوفد مكانته التى كان عليها خلال السنوات الماضية، خاصة وأننا مقبلون على انتخابات المحليات، وبالتالى فلابد من إعادة هيكلة الحزب من أسوان للإسكندرية.
وفى السياق ذاته قال طارق تهامى سكرتير مساعد حزب الوفد عقب تقدمه بأوراق الترشح فى اليوم الأول لتلقى الطلبات إنه يتمنى أن ينال ثقة الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية» التى تستطيع أن تفرز هيئة عليا قادرة على مواجهة التحديات التى يواجهها الحزب خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الهيئة العليا ستكون هى الهيئة الأولى فى بداية المائة عام الثانية فى تاريخ حزب الوفد، وهى الهيئة المسئولة عن ترتيب البيت من الداخل لخوض انتخابات البرلمان والمحليات القادمين.
وأشار طارق تهامى إلى أنه تقدم بسيرة ذاتية إلى لجنة تلقى الطلبات برئاسة اللواء أحمد الشاهد، مؤكدا أنها تتضمن مساره الحزبى الذى يرى تهامى أنه كان طبيعيًا ومتدرجًا، ويتوافق مع طبيعة حزب الوفد.
وأشار إلى أن السيرة الذاتية تتضمن أنه وفدى منذ 30 عاما وانضم لحزب الوفد عام 1988 عندما كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة،وقال أنه ترأس لجنة الطلبة الوفديين عام 1990 ، وأصبح سكرتيرًا عامًا للجنة شباب الوفد بمحافظة الجيزة عام 1996، ثم عضوًا باللجنة النوعية لشباب الوفد عام 1996،و رئيسا للجنة الوفد بإمبابة عام 2003، و عضوًا باللجنة العامة للوفد بمحافظة الجيزة عام 2003، ثم رئيسًا للجنة النوعية للشباب عام 2011 وحتى عام 2018،وعضوًا منتخبًا بالهيئة العليا مرتين2011 و 2015 ، ثم سكرتيرًا مساعدًا لحزب الوفد عام 2015.
ومن المقرر أن يستمر تلقى طلبات الترشح حتى الخميس المقبل.
القيادى الوفدى عبد العزيز النحاس أعلن هو الاخر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ترشح لأن الوفد هو المدرسة السياسية الحقيقية فى مصر باعتباره أقدم الأحزاب ليس فى مصر فقط ، ولكن فى المنطقة ، وهو الحزب الذى أثر فى كثير من دول العالم واكبر مثال على ذلك تأثر الزعيم الهندى غاندى بالزعيم سعد زغلول عندما أسس حزب المؤتمر الهندى وواجه الاحتلال الإنجليزى وأعلن العصيان المدنى ، حتى صار الوفد حزب الحركة الوطنية المصرية.
وأشار النحاس إلى أن حزب الوفد هو قاطرة الحياة السياسية فى مصر واستقرار الوفد وإنتاجه السياسى من المؤكد سيكون له تأثير إيجابي على الحياة السياسية المصرية.
وأكد القيادى الوفدي أن حزب الوفد بعد وجود المستشار بهاء الدين أبو شقة على رأس مؤسساته والذي يمثل قامة وفدية كبيرة وقيمة تشريعية وقانونية، أصبح الحزب فى حاجة ماسة إلى التفاف الوفديين حوله فى مؤسسات الحزب حتى يعود الوفد مرة أخرى إلى حركته الطبيعية ونشاطه السياسى المعهود للمساهمة فى التنمية السياسية والشاملة بشكل عام فى الحياة السياسية المصيرية، وهذا لن يحدث الا بهيئة عليا على قدر كبير من الثقافة والحكمة والحنكة السياسية.
وكان قد أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتبكير إجراء انتخابات الهيئة العليا للحزب، استجابة للطلب الموقع من سبعة وثلاثين عضوًا بالهيئة العليا من الحاضرين بجلسة 10 أكتوبر الحالي وعددهم اثنان وأربعون عضوًا.
وقرر«أبوشقة» دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد في الساعة الثامنة من صباح الجمعة الموافق 9 نوفمبر بمقر الحزب الرئيسي بالدقي؛ للنظر في جدول الأعمال الآتي: انتخاب خمسين عضوًا لعضوية الهيئة العليا للحزب، وانتخاب خمسة سكرتارية للهيئة الوفدية للحزب، ومناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، ومناقشة التقرير المالي لأمين الصندوق، وتقضي المادة الثانية من القرار بتشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح من كل من: اللواء أحمد الشاهد رئيسًا، ومحمد عبده محمد الحويج عضوًا، وسمير عيد خميس أحمد عضوًا.
وتقضي المادة الثالثة: تتلقي اللجنة سالفة البيان طلبات الترشح مصحوبة بسيرة ذاتية مفصلة لكل مرشح اعتبارًا من السبت 20/10/2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا يوميًاـ ولمدة ستة أيام تنتهي الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 25/10/2018.
وتقضي المادة الرابعة: تشكل لجنة لتلقي الطعون والتظلمات والبت فيها وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين برئاسة أحمد عودة، عضو الهيئة العليا، وعضوية كل من: المستشار محمد عبدالمنعم أحمد السحيمي ومحمد أبوالعينين إسماعيل علي.
وتقضي المادة الخامسة: تتلقي اللجنة المشكلة في المادة السابقة الطعون والتظلمات يومي الجمعة الموافق 26/10/2018 والسبت الموافق 27/10/2018 من الساعة العاشرة صباحًا حتي الخامسة مساء.
وتقضي المادة السادسة: تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الأحد الموافق 28/10/2018 قبل الساعة الخامسة مساء.
وتقضي المادة السابعة: حق الترشح قاصر علي أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
وتقضي المادة الثامنة: حضور اجتماع الهيئة الوفدية قاصر علي أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتي تاريخ انعقادها.
وتقضي المادة التاسعة: تقديم مساهمة بمبلغ عشرة آلاف جنيه للترشح لعضوية الهيئة العليا وثلاثة آلاف جنيه لسكرتارية الهيئة الوفدية في تكاليف العملية الانتخابية.
أسدل الستار اليوم على أول أيام تلقي طلبات الترشح لإنتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ، حيث أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد، باب تلقي طلبات الترشح على مقاعد الهيئة العليا للحزب، مساء اليوم السبت، على أن تستكمل تلقي الطلبات بداية من صباح غد الأحد.
وتقدم اليوم 39 عضوا بالوفد للترشح على منصب عضو الهيئة العليا للحزب، وجاءت أسماؤهم كالتالي: محمد فؤاد بدراوي وصابر نعمان وعباس حزين وياسر القلتاوي وطارق تهامي وعبد العزيز النحاس وأنور بهادر وعصام الصباحي وعادل بكار وأميمة عوض ومحمد حلمي سويلم ومحمد عبد الغني بركات وعمر عبد الجواد وياسر قورة ومصطفي رسلان ود.احمد عطا الله وحسن جعفر وأمير الجزار ود. هاني سري الدين، واللواء محمد إبرهيم.
إضافة إلى محمد مصطفي سليم ود.محمد عبده والسيد العزازي واللواء سفير نور وشريف أبو حسين وسنية عز الدين ومحمد الزاهد وعبد اللاه الشلقاني ود.محمد نصر ومحمود سيف النصر و محمد فؤاد عبد المجيد وحمدان الخليلي وأشرف علي الدين وعبد العاطي أحمد وعلي شعيب وأحمد محمود شريف ومحمد المرغني وعمرو أبو اليزيد وعبد السلام محمد الشيخ ، كما تقدم عضو واحد للترشح على سكرتارية الهيئة الوفدية وهو محمد السيد.
واستقبل الوفديون المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بالترحاب الكبير، ودار حوار مفتوح معهم ثم توجه رئيس حزب الوفد إلى اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا للحزب برئاسة اللواء أحمد الشاهد.
وأكد أبو شقة، الحرص الكامل على أن تسير العملية الانتخابية بكل شفافية، مشيرا إلى أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات الهيئة العليا للحزب، كما أن الانتخابات المبكرة للهيئة العليا سوف تهيئ المناخ المناسب لكي يكون هناك استقرار من اجل اعادة بناء الحزب على أسس قوية ومتينة في إطار الثوابت والمبادئ التي قام عليها حزب الوفد منذ مائة عام.
وأضاف رئيس حزب الوفد قائلا : "سنعمل على ان تتم الانتخابات فى جو من التنافس مع الحب والاحترام المتبادل بين الجميع لكى نقدم مشهدا للديمقراطية والتى كانت مسار كافة انتخابات حزب الوفد وآخرها انتخابات رئاسة حزب الوفد التى جرت فى 30 مارس الماضى".
ومن جانبه أعلن فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بعد تقديم أوراق ترشحه اليوم أن ترشحه جاء نظرا لوجوده داخل الوفد منذ طويلة ، حيث كان عضوًا بالهيئة العليا للوفد منذ عام 1984، ثم عاد مرة أخرى بعد تعيينه عضوًا بالهيئة العليا للوفد بقرار من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد؛ بعد عودته مع المفصولين إلى الحزب.
وأشار "بدراوى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الهيئة العليا للحزب أعلى سلطة للحزب وتتولى شئونه وأى قرارات عامة تصدر من الهيئة العليا، وهى المكان الذى من الممكن أن نعطى فيه من جهدنا.
وأكد أنه يعد الوفديين أنه سيستمر فى عطائه لحزب الوفد، وسيظل خادمًا له خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أننا علينا كوفديين أن نتكاتف ونتضامن حتى يستعيد الوفد مكانته التى كان عليها خلال السنوات الماضية، خاصة وأننا مقبلون على انتخابات المحليات، وبالتالى فلابد من إعادة هيكلة الحزب من أسوان للإسكندرية.
وفى السياق ذاته قال طارق تهامى سكرتير مساعد حزب الوفد عقب تقدمه بأوراق الترشح فى اليوم الأول لتلقى الطلبات إنه يتمنى أن ينال ثقة الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية» التى تستطيع أن تفرز هيئة عليا قادرة على مواجهة التحديات التى يواجهها الحزب خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الهيئة العليا ستكون هى الهيئة الأولى فى بداية المائة عام الثانية فى تاريخ حزب الوفد، وهى الهيئة المسئولة عن ترتيب البيت من الداخل لخوض انتخابات البرلمان والمحليات القادمين.
وأشار طارق تهامى إلى أنه تقدم بسيرة ذاتية إلى لجنة تلقى الطلبات برئاسة اللواء أحمد الشاهد، مؤكدا أنها تتضمن مساره الحزبى الذى يرى تهامى أنه كان طبيعيًا ومتدرجًا، ويتوافق مع طبيعة حزب الوفد.
وأشار إلى أن السيرة الذاتية تتضمن أنه وفدى منذ 30 عاما وانضم لحزب الوفد عام 1988 عندما كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة،وقال أنه ترأس لجنة الطلبة الوفديين عام 1990 ، وأصبح سكرتيرًا عامًا للجنة شباب الوفد بمحافظة الجيزة عام 1996، ثم عضوًا باللجنة النوعية لشباب الوفد عام 1996،و رئيسا للجنة الوفد بإمبابة عام 2003، و عضوًا باللجنة العامة للوفد بمحافظة الجيزة عام 2003، ثم رئيسًا للجنة النوعية للشباب عام 2011 وحتى عام 2018،وعضوًا منتخبًا بالهيئة العليا مرتين2011 و 2015 ، ثم سكرتيرًا مساعدًا لحزب الوفد عام 2015.
ومن المقرر أن يستمر تلقى طلبات الترشح حتى الخميس المقبل.
القيادى الوفدى عبد العزيز النحاس أعلن هو الاخر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ترشح لأن الوفد هو المدرسة السياسية الحقيقية فى مصر باعتباره أقدم الأحزاب ليس فى مصر فقط ، ولكن فى المنطقة ، وهو الحزب الذى أثر فى كثير من دول العالم واكبر مثال على ذلك تأثر الزعيم الهندى غاندى بالزعيم سعد زغلول عندما أسس حزب المؤتمر الهندى وواجه الاحتلال الإنجليزى وأعلن العصيان المدنى ، حتى صار الوفد حزب الحركة الوطنية المصرية.
وأشار النحاس إلى أن حزب الوفد هو قاطرة الحياة السياسية فى مصر واستقرار الوفد وإنتاجه السياسى من المؤكد سيكون له تأثير إيجابي على الحياة السياسية المصرية.
وأكد القيادى الوفدي أن حزب الوفد بعد وجود المستشار بهاء الدين أبو شقة على رأس مؤسساته والذي يمثل قامة وفدية كبيرة وقيمة تشريعية وقانونية، أصبح الحزب فى حاجة ماسة إلى التفاف الوفديين حوله فى مؤسسات الحزب حتى يعود الوفد مرة أخرى إلى حركته الطبيعية ونشاطه السياسى المعهود للمساهمة فى التنمية السياسية والشاملة بشكل عام فى الحياة السياسية المصيرية، وهذا لن يحدث الا بهيئة عليا على قدر كبير من الثقافة والحكمة والحنكة السياسية.
وكان قد أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتبكير إجراء انتخابات الهيئة العليا للحزب، استجابة للطلب الموقع من سبعة وثلاثين عضوًا بالهيئة العليا من الحاضرين بجلسة 10 أكتوبر الحالي وعددهم اثنان وأربعون عضوًا.
وقرر«أبوشقة» دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد في الساعة الثامنة من صباح الجمعة الموافق 9 نوفمبر بمقر الحزب الرئيسي بالدقي؛ للنظر في جدول الأعمال الآتي: انتخاب خمسين عضوًا لعضوية الهيئة العليا للحزب، وانتخاب خمسة سكرتارية للهيئة الوفدية للحزب، ومناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، ومناقشة التقرير المالي لأمين الصندوق، وتقضي المادة الثانية من القرار بتشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح من كل من: اللواء أحمد الشاهد رئيسًا، ومحمد عبده محمد الحويج عضوًا، وسمير عيد خميس أحمد عضوًا.
وتقضي المادة الثالثة: تتلقي اللجنة سالفة البيان طلبات الترشح مصحوبة بسيرة ذاتية مفصلة لكل مرشح اعتبارًا من السبت 20/10/2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا يوميًاـ ولمدة ستة أيام تنتهي الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 25/10/2018.
وتقضي المادة الرابعة: تشكل لجنة لتلقي الطعون والتظلمات والبت فيها وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين برئاسة أحمد عودة، عضو الهيئة العليا، وعضوية كل من: المستشار محمد عبدالمنعم أحمد السحيمي ومحمد أبوالعينين إسماعيل علي.
وتقضي المادة الخامسة: تتلقي اللجنة المشكلة في المادة السابقة الطعون والتظلمات يومي الجمعة الموافق 26/10/2018 والسبت الموافق 27/10/2018 من الساعة العاشرة صباحًا حتي الخامسة مساء.
وتقضي المادة السادسة: تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الأحد الموافق 28/10/2018 قبل الساعة الخامسة مساء.
وتقضي المادة السابعة: حق الترشح قاصر علي أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
وتقضي المادة الثامنة: حضور اجتماع الهيئة الوفدية قاصر علي أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتي تاريخ انعقادها.
وتقضي المادة التاسعة: تقديم مساهمة بمبلغ عشرة آلاف جنيه للترشح لعضوية الهيئة العليا وثلاثة آلاف جنيه لسكرتارية الهيئة الوفدية في تكاليف العملية الانتخابية.