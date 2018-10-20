انطلاق أول أيام معركة الكراسى داخل بيت الأمة.. أبوشقة: انتخابات عليا الوفد ستقدم مشهدا ديمقراطيا فريدا..تهامى: نسعى لترتيب البيت من الداخل.. وبدراوى: سأظل خادمًا للحزب طوال حياتى

39 عضوا بالوفد يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات الهيئة العليا

الهيئة العليا قادرة على مواجهة تحديات الحزب خلال الفترة القادمة

فؤاد بدراوى:

علينا ان نتضامن جميعا لكى يستعيد الوفد مكانته مره اخرى

عبد العزيز النحاس: