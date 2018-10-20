عمر متولى ينشر صورة مع حماقي ويعلق ..القمر

نشر عمر مصطفى متولى عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة تجمعه مع المطرب محمد حماقي من فرح شيماء سيف وعلق قائلا: "مع القمر حماقي".



كانت شيماء سيف احتفلت بعقد قرانها امس، بحضور عدد من أصدقائها بالوسط الفني، بجانب الأهل والأقارب.



يذكر أن مسلسل "لمعي القط"، كان آخر أعمال عمر متولى الدرامية وشاركه بطولته محمد إمام محمد أنور وعمر مصطفى متولي وتارا عماد ولقاء الخميسي وأحمد فتحي وإدوارد، وتأليف حازم الحديدي وإخراج عمرو عرفة.