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أخبار البلد

وزير خارجية البحرين يؤكد لنظيره السعودي على التنسيق المشترك بين البلدين

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:48 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أجرى اليوم السبت وزير الخارجية البحريني اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي عادل بن احمد الجبير، والتي أكد خلالها على مدى قوة الترابط بين البلدين، وعلى ضرورة تكثيف التنسيق المشترك بينهم في كافة القضايا التي تتعلق بكل منهم.

وغرد الحساب الرسمي المستشار الإعلامي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "أجرى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع أخيه الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية".

واستكمل المستشار الإعلامي: "تم الاتفاق مع وزير خارجية السعودية على تكثيف التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات وإزاء مختلف القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك".
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