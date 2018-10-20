الرئيس الروسي يبحث مع نظيريه الكازاخي والأوزبكي التعاون الاقتصادي

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مع نظيريه الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، والأوزبكستاني شوكت ميرزيايف، في تركستان بكازاخستان، وذلك في اجتماع غير رسمي.



وذكر المكتب الصحفي لـ "الكرملين" - في بيان اليوم - أن الرؤساء الثلاثة بحثوا التعاون الاقتصادي والإنساني، مضيفا أن الرئيس بوتين توقف في مقاطعة تركستان بكازاخستان بعد زيارة دولة إلى جمهورية أوزبكستان، اختتمها يوم أمس الجمعة.



يذكر أن الرئيس الروسي شهد، خلال زيارته إلى أوزبكستان، توقيع اتفاقات ثنائية وعدة عقود تجارية هامة.



