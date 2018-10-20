منظمة إنسانية ألمانية: سلطات مالطا تفرج عن سفينة "إم إس لايف لاين" المحتجزة لديها منذ شهرين

أعلنت منظمة إنسانية ألمانية أن سلطات مالطا أطلقت سراح سفينة إنقاذ تابعة لها معروفة باسم "إم إس لايف لاين"، بعد أن تم "منعها" من مغادرة البلاد في الثاني من يوليو الماضي على خلفية تحقيق يتعلق بالسفينة المسجلة في هولندا.



وقالت المنظمة غير الحكومية "سي ووتش" - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم /السبت/ - إن سلطات مالطا احتجزت السفينة التابعة لها لمدة شهرين تقريبًا "دون تبرير" بعد أن قامت السلطات الهولندية بتوضيح عدم تورط السفينة في أعمال مخالفة، لافتة إلى أن أكثر من 500 مهاجر من المتوقع أنهم لقوا مصرعهم غرقًا في البحر المتوسط خلال الفترة التي مُنعت فيها سفينة الإنقاذ من الإبحار.



وأضافت المنظمة أنه تم الإفراج عن السفينة لإجراء إصلاحات بعد أن كانت ممنوعة خلال فترة احتجازها.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن التحقيق الذي تم فتحه كان يتعلق بمسألة محاولة "إم إس لايف لاين" الرسو في جزيرة مالطا وعلى متنها 234 مهاجر تم إنقاذهم من البحر المتوسط، غير أن قبطان السفينة الألماني نفى الدخول في المياه الإقليمية التابعة للجزيرة بشكل غير قانوني ودون الحصول على تسجيل مناسب.