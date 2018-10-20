في اليوم العالمي للتوعية ضد المرض.. تعرف على أطعمة الوقاية من هشاشة العظام

يحتفل العالم اليوم، باليوم الدولي للوقاية من مرض هشاشة العظام، وأكد استشاري العظام هادي الجلاد أنه ليس لدينا الثقافة والوعي الكامل عن المرض والذي يصاب به العديد من الأشخاص لعدم التوعيات الكافية عن المرض، وهناك العديد من الأسباب وراء المرض وهي:





- عدم التعرض لأشعة الشمس التي تحمي العظام من الهشاشة والتخلخل، وقد تحدث هشاشة العظام بسبب نقص فيتامين د والذي نستمده من أشعة الشمس .





-انخفاض الكالسيوم حيث يلعب نقص الكالسيوم دورا في تطور المرض.





- زيادة الوزن: تؤثر السمنة علي العظام، ولذلك يؤدي الي الهشاشة





وأشار الجلاد إلي أن هناك بعض العادات التي تسبب الهشاشة للعظام، منها ركوب الدراجات بشكل مستمر، أو الجلوس لفترات طويلة مما يضعف العظام ويسبب التخلخل فيها بعد سن الثلاثين.





أما عن الأطعمة التي تسبب هشاشة العظام، فتتمثل فى:

- البيبسي

- المخللات

- الشيبسي

-اللحوم الحمراء

- المقليات والمقرمشات





أوضح الجلاد، أن أعراض الإصابة بالمرض التي تظهر علي الأشخاص هي:





الإصابة بألم في الظهر (العمود الفقري).

آلام متفرقة في المفاصل.

فقدان المرونة عند القيام بالحركة.

الشعور بألم عند الانحناء أو حمل الأشياء.

التعرض المتكرر لإصابات الكسور.

الشعور بألم في منطقة الأفخاذ بشكل متكرر.





وقدّم الجلاد طرق الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام وهي :

-الاعتماد علي الأطعمة التي تمدك بالكالسيوم "الألبان بمشتقاتها

-تناول سمك السالمون تحتوي علي نسبة كبيرة من فيتامين "د"

- تناول المكسرات التي تعمل علي تقوية العظام