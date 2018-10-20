الجيش اليمني يقترب من إحكام السيطرة على مديرية الملاجم

أكد قائد المدفعية اليمنية في اللواء 26 مشاة، العقيد مرعي القاضي، أن مدفعية الجيش دكت مواقع الدفاع الأمامية التابعة لمليشيا الحوثي في جبل البياض بجبهة الملاجم في محافظة البيضاء، خلال اليومين الماضيين، وشلَّت قدرتها على العودة إلى تلك المواقع.



وذكر القاضي للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي خسرت العشرات من عناصرها الذين سقطوا بين قتيل وجريح إثر القصف المدفعي المكثف على مواقعها، الأمر الذي جعلها عاجزة عن العودة والتمركز فيها.



وكشف قائد المدفعية أن قوات الجيش تتأهب لاقتحام ما تبقى من مديرية الملاجم واستعادة السيطرة عليها، بعد أن صارت تلك المواقع تمنحها سيطرة نارية على الجزء الأخير من المديرية.



يذكر أن مرتفعات الملاجم المفتوحة والعالية، وفقا للعقيد مرعي القاضي، كانت تشكل تحديا كبيرا أمام تقدم قوات الجيش الذي يحكم سيطرته على نحو 80% من تلك الجبال، وبسقوطها في قبضة الجيش بشكل كامل سيصبح الطريق إلى تحرير البيضاء ممهدًا بحكم السيطرة النارية التي سيتمتع بها الجيش من على مرتفعات الملاجم، ما يسهل على الجيش التقدم تحت غطاء ناري.