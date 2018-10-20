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رياضة

وزير الرياضة يستقبل البعثة الأوليمبية العائدة من الأرجنتين

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:46 م
صدى البلد
ريهام بكير
يستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البعثة المصرية التي شاركت في أولمبياد الارجنتين للشباب والتي تصل فجر غد الأحد

الجدير بالذكر ان البعثة المصرية استطاعت الحصول على 12 ميدالية في أولمبياد الأرجنتين وهي 3 ميداليات ذهبية و 2 ميدالية فضية و7 ميداليات برونزية وتأتي مصر في الترتيب رقم 22 عالميا والاولى عربيا وافريقيا في عدد الميداليات.
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