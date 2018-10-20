رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

نجحت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم، في رفع شاحنة محملة بشحنة سيارات، بعد سقوط أجزاء منها في مياه البحر على رصيف 35 دون خسائر أو إصابات.



قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن شاحنة تحمل 8 سيارات جديدة ماركة"هيونداي" سقطت بشكل جزئي في مياه رصيف 35 بسبب خلل في الفرامل.



وأضاف الغندور، أن تصادف وجود سفينة في موقع الحادث حال دون سقوط الشاحنة بشكل كامل في المياه، مؤكدا أن الحادث لم يتسبب في أى تلفيات في الشاحنة أو السفينة.



أوضح المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه تم الاستعانة بونش بري ورفع الشاحنة وإعادتها على الرصيف، وذلك دون أى خسائر مادية أو بشرية.