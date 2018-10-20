شاهد .. لحظة اشتعال النيران في فتاة بعد حرق منزلها المتنقل

أشعل مجهول النار عمدا في منزل متنقل كانت تنام بداخله فتاة فى عمر 14 عاما.



ويبين فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، أطلقته الشرطة البريطانية للحصول على معلومات عن الحادث لإيجاد المشتبه بهم.



وكشف الفيديو مرتكب الجريمة وهو يسير بهدوء نحو المنزل المتنقل في منطقة جايويك بمقاطعة إسكيس البريطانية، وبعد إضرام المشتبه فيه النار بالمنزل المتنقل وبداخله الفتاة تجول بين المنازل المتنقلة التي تحاط بمكان الحادث.



وهرعت بعدها الفتاة من منزلها المتنقل والنار مشتعلة فيها ليقدم جيرانها لمساعدتها جراء حريق منزلها.



ونقلت الفتاة البالغة من العمر 14 عاما ، والتي لم يتم تسميتها ، إلى المستشفى وتعالج من حروق خطيرة.



