برلمانية: منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة انتهاكا لحق النساء

رفضت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، مقترح ارتداء النقاب في الأماكن العامة، والوظائف الحكومية، مؤكدة أن ذلك، يشكل انتهاكًا لحق النساء في حرية التعبير والدين وخاصة إذا اخترن ارتداءه في التعبير عن هويتهن أو معتقداتهن الدينية أو الثقافية.



وأضافت عبلة الهوارى لـ"صدى البلد" أن الدستور والقانون كفل للنساء جميعًا حرية ممارسة حقوقهن دون إكراه أو مضايقة أو تمييز، مطالبة الموظفین بمؤسسات الدولة احترام قواعد ومقتضيات الأمن على مستوى والتى تستوجب تحديد هويتهم فى أماكن عملهم.



وشددت على ضرورة "التزام الموظفین بتجنب كل فعل أو تصرف غیر لائق مهما كانت طبیعة مهامهم ووظائفهم وبالاتسام بسلوك لائق ومحترم یعكس القواعد والمبادئ التى تحكم المرافق العام".



كانت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، طالبت فى مقترح لها، بحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، والوظائف الحكومية، أسوة بالقرار الجزائري الصادر منذ أيام، يمنع بموجبه ارتداء النقاب فى الإدارات الحكومية.