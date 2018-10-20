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ضاحي خلفان: ‏قطر أسوأ نظام عربي عرفه التاريخ

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:55 م
ضاحى خلفان قائد شرطة
ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق
محمد بدران
واصل ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، هجومه على النظام القطرى، فى ظل الأخطاء والحماقات التى يرتكبها، وإصراره على التدخل فى شئون الدول.

وقال خلفان، في تغريدة له اليوم السبت، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏قطر أسوأ نظام عربي عرفه التاريخ.

وتصاعدت وتيرة الأحداث على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في تركيا بعد دخوله السفارة السعودية في إسطنبول، وهو ما أعقبه اتخاذ قطر بعض المواقف العدائية ضد المملكة.
ضاحي خلفان: ‏قطر أسوأ نظام عربي عرفه التاريخ
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