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رئيس الكلية الحربية الأسبق: القيادة السياسية حدثت البحرية المصرية.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:00 م
صدى البلد
أسامة علي
قال اللواء بحرى أركان حرب محفوظ طه ، رئيس الكلية الحربية الأسبق، أن القيادة السياسية غيرت استراتيجية البحرية المصرية للأفضل من حيث تزويدها بسفن و قطع بحرية حديثة لم يكن ممكنا من قبل الحصول عليها.

وأكد "طه" خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "تن"، أن ما أضافته القيادة السياسية من تحديث للبحرية يعكس ثقلها "القيادة السياسية"، وإثبات على تفهم العالم الغربى، الذى زود البحرية المصرية أحدث القطع البحرية، دور مصر كعنصر توازن أساسى فى منطقة الشرق الأوسط.

ووجه "طه" التهنئة إلى القيادة السياسية والقوات البحرية المصرية بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ 51.
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