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مرأة

أهم طرق علاج الأسنان وتعويض المفقود منها

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:38 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكدت الدكتورة دينا إبراهيم أخصائى الفم والأسنان وجراحات الوجه والفكين أن عمليات زراعة الأسنان تعتبر مقياس التميز الذي على غراره تقاس جميع العمليات التعويضية الأخرى للأسنان حيث تعتبر عمليات زراعة الأسنان شكلا طبيعيًا أكثر من العمليات التعويضية الأخرى، وهي أيضا أكثر ثباتا وصلابة وتدوم لبقية عمر المريض.

قالت ابراهيم أن عمليات زراعة الأسنان توفر أيضا ميزة أخرى رائعة وهي إمكانيتها الفائقة على تعزيز ودعم عظام الفك الواقعة تحت الأسنان المزروعة وهذه الميزة الفريدة والخاصة بعمليات الزراعة تمنع تلف وفقدان عظام الوجه وعدم تغير شكلها الذي ربما يغير شكل الوجه الخارجي ومظهر الابتسامة عند فتح الفم.

وأوضحت أن التركيبات السنية التي تثبت في الفم بشكل دائم لا يمكن إزالتها إلا عن طريق طبيب الأسنان ومن أنواعها زرع الأسنان والتيجان والجسور، حيث يستخدم زرع الأسنان والجسور لتعويض الأسنان المفقودة, أما التيجان فهي تستخدم في تغطية الأسنان المتهالكة والتي لا يمكن علاجها بواسطة الحشوات المعتادة.

أشارت إبراهيم الى ان هناك العديد من العوامل التي تحدد اختيار نوع العلاج بالتعويضات وتشمل حالة المريض الصحية والعناية اليومية بالفم وسلامة الأنسجة الداعمة للأسنان والفم وكذلك شدة المشكلة حيث يقوم الاختصاصي بدراسة العوامل ووضع خطة العلاج ومن ثم مناقشتها مع المريض وتحديد الأنسب.
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أهم طرق علاج الأسنان وتعويض المفقود منها

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