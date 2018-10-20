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رياضة

نور هشام محمد لاعبة جرين هيلز بطلة الجمهورية للجودو تحت 13 سنة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:06 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
حققت نور هشام لاعبة جرين هيلز المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجودو تحت 13 سنة في وزن +٦٦ ك.

وأظهرت البطلة الصاعدة أداء متميزا  رغم صعوبة المنافسة، وتعد هذه المرة الثالثة التي تحصل فيها البطلة على بطولة الجمهورية.

ويحسب هذا الإنجاز لنشاط الجودو بقيادة محمد مبارك رئيس الجهاز ومحمد سليمان مدير فنى.

يذكر أن النشاط الرياضي بجرين هيلز يشهد طفرة في الوصول لمنصات التتويج بمختلف الألعاب بفضل اهتمام مجلس الإدارة به وتكريس مهاب الجندي عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط الرياضي كل وقته للنشاط الرياضي، كما شهد القطاع تطورا كبيرا بعد تولي أحمد (حمكشة) مسئولية إدارة النشاط الرياضي.
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