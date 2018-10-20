فريد الأطراش يروي أسرار العزوبية: فاتني قطر الزواج لهذه الأسباب

لم تمنحه الحياة الفرصة في تكوين عائلة يلعب فيها دور الزوج والأب، ليعيش فريد الأطرش 64 عامًا في وحده لا يؤنسه سوى نغمات عودة التي تعزف للحب الذي لم يشعر به في حياته إلا القليل، وبعض الأصدقاء والأقارب، وذكريات عائلته المشتتة بين سوريا ومصر، كانت تلك هي الحياة التي عاشها ملك العود وموسيقار الأزمان.



كان عزوفه عن الزواج فصلا من فصول حياته لم يقرره هو بنفسه أبدًا وإنما فرضه القدر عليه، فيقول الأطراش في حوار له بمجلة الكواكب عام 1965"ما قررتش أبدًا أني أعيش أعزب مدى الحياة .. يعلم الله إنني قررت 4 مرات أن أتجوز وربنا ما أردش".



ظل يبحث عن فتاة أحلامه طوال رحلته في الحياة التي امتدت لـ 6 عقود، ولكنه لم يجدها "مضي بي العمر ولم التقى بالإنسانة التي تجعلني أتحمس للزواج، لذلك فاتني قطار الزواج وبقيت أعزب"، وصل فريد إلى محطة العزوبية بعد أن هجر التجمعات " بعدي عن المجتمعات جعلني بعيدًا كل البعد عن كل فرصة في لقاء يجمعني بعروستي".



وضعه عمره في موضع حرج من أمر الزواج "من تتزوجني وأنا وصلت لـ 50 سنة" كما مثلت مواصفاته عائقًا أيضًا عرقل مسألة الزواج أي فنان لازم اتجوز واحدة حلوة تكون بعض إلهامي والحلوة ديه أيه اللي يخليها مثلا من غير زواج حتى يتناسب عمرها مع عمري، وأنا لا أحب أن أتزوج واحدة صغيرة وكمان مش عايز واحدة كركوبة لمجرد الزواج".



"يبقى الأفضل أن أعيش في حرية وانطلاق ولذلك فقد فاتني قطر الزواج"، كان هذا هو المبدأ عاش عليه فريد هذا حتى فارق الحياة ولم يذق من الحب والمشاعر التي غنى لها بصوته الجبلي.





