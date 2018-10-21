برلمانى: جولات الرئيس الخارجية تعكس قوة اقتصاد مصر

قال النائب عمرو كمال عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك مجموعة من العوامل التى يجب توافرها لتصبح مصر مركزا جاذبا للاستثمار، من بينها اطمئنان المستثمر بوجود الأمن والأمان، ووجود مناخ جيد للعمل داخل مصر.



وأضاف عمرو كمال لـ"صدى البلد"، أن إقامة مناطق صناعية كبرى داخل الدولة يعكس قوة اقتصادها وسيرها نحو التنمية، مطالبا الحكومة بضرورة، سلك جميع الطرق لجذب الدول للاستثمار فى مصر.



وأكد النائب دور مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج، التسويق للبلد والتعريف باقتصادها المتميز والمناخ الذى توفره مصر للمستثمرين، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بعدة زيارات مكوكية لتوجيه رسالة للعالم كله بأن اقتصاد الدولة المصرية بدأ فى التعافى، وأنها ترحب بأي استثمارات قادمة إليها.



كان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أكد حرص الوزارة على تنمية وتطوير قطاع التصنيع الغذائي باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية بالاقتصاد القومي، لافتا إلى التزام الوزارة بتقديم كافة الحوافز والامكانيات للنهوض بهذا القطاع بما يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للسوقين الإقليمي والعالمي.



وأوضح نصار أن الوزارة تسعى لجعل مصر محورًا صناعيًا وتصديريًا لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية علي تفعيل التوجهات التسويقية لمكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج وهو الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.