ضبط عامل تعدى على آخر وتصويره داخل عقار تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل تعدى على آخر داخل عقار تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية الجديدة.





تبلغ لقسم التجمع الأول من (عامل) مقيم بمنطقة الباجور بمحافظة المنوفية، أنه منذ حوالى أسبوع قام عامل بشركة مقاولات "مسند إليها أعمال بأحد المواقع بالعاصمة الإدارية" وآخرين باصطحابه لعقار تحت الإنشاء بدائرة القسم والتعدى عليه بالضرب، وتصويره بكاميرا هاتف محمول، والتشهير به لرفض المشكو فى حقه إعطائه مستحقاته المالية نظير عمله بالموقع، فاستولى على هاتفه المحمول نظير أجره.



