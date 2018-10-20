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حوادث

ضبط عامل تعدى على آخر وتصويره داخل عقار تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:42 م
حبس
حبس
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل تعدى على آخر داخل عقار تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تبلغ لقسم التجمع الأول من (عامل) مقيم بمنطقة الباجور بمحافظة المنوفية، أنه منذ حوالى أسبوع قام عامل بشركة مقاولات "مسند إليها أعمال بأحد المواقع بالعاصمة الإدارية" وآخرين باصطحابه لعقار تحت الإنشاء بدائرة القسم والتعدى عليه بالضرب، وتصويره بكاميرا هاتف محمول، والتشهير به لرفض المشكو فى حقه إعطائه مستحقاته المالية نظير عمله بالموقع، فاستولى على هاتفه المحمول نظير أجره.

على الفور تم تحديد المتهم، وتبين أنه يدعى عصام .أ - 23 عاما، عامل ومقيم بناحية بنى عامر بمحافظة الشرقية وأمكن ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع أربعة عمال آخرين مقيمين بميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجار العمل على ضبطهم.
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