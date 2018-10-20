ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

النقل: عدد ركاب المترو سيزداد لـ 170 ألف بعد تشغيل المرحلة الرابعة .. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:38 م
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
أكد الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، أن تجارب تشغيل للمرحلة الرابعة من الخط الثالث ستستمر لمدة شهرين، موضحًا أن الخط الثالث مختلف عن الخطين الأول والثاني لكونة مكيف الهواء بالكامل، وبه سلالم كهربائية.

ونوه "شعث"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن الخط الثالث يمر في مناطق سكنية مزدحمة، وسيحدث نقلة نوعية لتخفيف الزحام عن القاهرة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد الركاب إلى 170 ألف راكب يوميًا بالافتتاح النهائي للمرحلة الرابعة من الخط الثالث.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام هيدرسيفلد

مدير الكلية البحرية الأسبق: القيادة السياسية حدثت البحرية المصرية.. فيديو

نائبة تطالب بمنع ارتداء النقاب بسبب الإخوان

غادة عبد الرازق تظهر بإطلالة جذابة مع حفيدتيها .. صور

في اليوم العالمي للتوعية ضد المرض.. تعرف على أطعمة الوقاية من هشاشة العظام

محمد صلاح نجم الشباك فى الشوط الأول من لقاء ليفربول وهيديرسفيلد.. فيديو

مشروب عجيب لحرق الدهون وتخليص الجسم من السموم بسرعة لا تتوقعينها

المالية: تعديلات جديدة على قانون الضرائب العقارية.. فيديو

شاهد .. رضيع يلعب مع الأفاعي السامة دون خوف

بث مباشر للقمة النارية بين تشيلسي ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

إصابة سيدة وزوجها في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالشرقية ..صور

عمر متولى ينشر صورة مع حماقي ويعلق ..القمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

فيديو

الحكومة: لا زيادة في أسعار البنزين بداية 2019 .. فيديو
فيديوجراف| زجاجات الهواء من أجل تنفس صحي فى الصين تتخطى الـ 2000 جنيه
الحكومة: لأول مرة مصر تسعى لرصد أعداد مواطنيها فى الخارج ..فيديو
النقل تدرس رفع سعر تذكرة المترو لتقليل فجوة فارق التكلفة
المالية: تعديلات جديدة على قانون الضرائب العقارية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟