النقل: عدد ركاب المترو سيزداد لـ 170 ألف بعد تشغيل المرحلة الرابعة .. فيديو

أكد الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، أن تجارب تشغيل للمرحلة الرابعة من الخط الثالث ستستمر لمدة شهرين، موضحًا أن الخط الثالث مختلف عن الخطين الأول والثاني لكونة مكيف الهواء بالكامل، وبه سلالم كهربائية.



ونوه "شعث"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن الخط الثالث يمر في مناطق سكنية مزدحمة، وسيحدث نقلة نوعية لتخفيف الزحام عن القاهرة.



ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد الركاب إلى 170 ألف راكب يوميًا بالافتتاح النهائي للمرحلة الرابعة من الخط الثالث.