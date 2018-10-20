رئيس هيئة السكة الحديد يفاجئ بعض مواقع التشغيل على خط القاهرة أسوان

قام مساء اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بجولة ليلية مفاجئة على خط القاهرة السد العالى فى نطاق المنطقة المركزية تفقد فيها عدداً من المزلقانات وأبراج الإشارات والمحطات، وذلك للتأكد من تنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة والتزام العاملين بمهامهم الوظيفية وكذلك مراجعة السجلات ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات.





وشدد رئيس الهيئة على العاملين بالوظائف الحرجة بمزلقانات أم خنان والحوامدية والبدرشين بحرى وكذلك العاملون بأبراج الإشارات بمحطتى الحوامدية والبدرشين بضرورة الالتزام بإجراءات وتعليمات السلامة ومراجعة السكك والتحاويل والأحواش والتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.





كما شدّد على الشركة المنفذة لأعمال تحسين محطة الحوامدية سرعة الانتهاء من أعمال التحسين طبقاً للجدول الزمنى المحدد يأتى ذلك ضمن الجولات الليلية المفاجئة التى يقوم بها رئيس الهيئة لإعادة الانضباط لكافة العاملين بالهيئة، خاصة العاملين بالوظائف الحرجة والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات.