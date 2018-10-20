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أرملة الشهيد اللواء إسحاق: ابني الأكبر الـ16 عام أصر على حضور الغسل

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:17 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت سحر، أرملة الشهيد اللواء امتياز اسحاق، إنها رأت ابنها الأكبر نور يشكي حاله لقبر ابيه الشهيد، بعد مروره بظروف صعبة بعد استشهاد والده، وتحول إلي رب الأسرة وهو لم يتجاوز الــ 16 عاما.

وأوضحت سحر خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية دي إم سي، ان ابنها الأكبر قد أصر علي حضور غسل جثمان الشهيد، الذي كان يخشاه كبار الرجال، رغم أنه لم يتجاوز الــ 16 عاما حينها.

وأشارت إلي أن الشهيد قد نوه لأحد أصدقائه بعد ترقيته الأخيرة إلي أنه سينال الشهادة وأبناؤه سوف يتولاهم الله برحمته.
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