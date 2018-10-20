المحاكم اليوم.. تجديد حبس 4 متهمين في قضية ابنة القرضاوي.. تأجيل قضية أنصار بيت المقدس لـ 23 أكتوبر.. إعادة محاكمة متهم في قضية عنف الظاهر 27 نوفمبر

من حصيلة قرارات المحاكم اليوم:

تجديد حبس 4 متهمين في قضية ابنة القرضاوي، و 7 في مكملين 2، و 4 فى تمويل الإرهاب ، و 17 في الاختفاء القسري

تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية عنف الظاهر لجلسة 27 نوفمبر

تأجيل قضية أنصار بيت المقدس لجلسة 23 أكتوبر



شهدت نيابات ومحاكم اليوم عدة جلسات أبرزها قضايا تمويل الإرهاب وأنصار بيت المقدس وقضية نجلة القرضاوي وعنف الظاهر.



جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حبس 4 متهمين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، فى القضية رقم 316 لسنة 2016، والمتهم فيها ابنة القرضاوى وآخرون.



يواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة والانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك.



كما يواجه المتهمون اتهامات مد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.



كما جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حبس 7 متهمين لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والمعروفة بمكملين 2، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.



عقدت جلسة التجديد برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.



وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.



قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، السبت، تجديد حبس 4 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، فى القضية رقم 316 لسنة 2016، والمتهم فيها ابنة يوسف القرضاوى وآخرين.



ويواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم، تضمنت تولى قيادة وانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم ، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها فى عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.



جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس 17 متهما فى اتهامهم، بالانضمام لما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة وتواصل ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.



صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى حملت رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومى، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.



وكما جددت المحكمة تجديد حبس 3 متهمين فى القضية 828 لسنة 2017.



وفي ذات السياق أجلت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 28 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم "م. ع"، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، والمراقبة لمدة 5 سنوات فى القضية رقم 3480 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ"عنف الظاهر" لجلسة 27 نوفمبر وعلى النيابة العامة ضم مفردات القضية مع استمرار حبس المتهم.



صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وحضور معتز زكريا، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية مهتز مدحت ووليد رشاد.



وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الاشتراك والتجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدام ضد المجنى عليهم بقصد الترويع وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم.



فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم،وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 23 اكتوبر لاستكمال سماع شهود الاثبات، ولاجراء اللازم بالنسبة للمتهمين المرفق بها تقارير طبية في الجلسة.



وعلى مدار الجلسة،شهد 3 ضباط في وقائع عمليات ارهابية منسوبة للمتهمين، كما شهد ضابط علي واقعة استهداف مأمورية أمنية بمدينة الاسماعيلية.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.



