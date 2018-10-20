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أخبار البلد

سفارة مصر ببلغاريا تقدم اكلات مصرية في الاحتفال بمهرجان Sevlievo.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:42 م
صدى البلد
سعيد العربي
قامت السفارة المصرية في بلغاريا بالمشاركة في مهرجان مدينة Sevlievo البلغارية والمعروفة بعاصمة ال Pumpkin الأوروبية.

شاركت السفارة في عرض عدد من المعروضات المصرية التي تعبر عن الحضارة المصرية وتوزيع المنشورات السياحية عن مختلف المحافظات والمقاصد السياحية المصرية.

وحرصت حرم السفير وطاهي السفارة المصرية الشيف عاصم على تقديم عدد من الأطباق المصرية باستخدام الــ Pumpkin وهي الأطباق التي حازت على إعجاب الزائرين.

كما التقى السفير مؤيد فتح الله الضلعى سفير مصر فى بلغاريا بعمدة المدينة حيث ناقش معه سبل تعزيز العلاقات بين المدينة وعدد من المحافظات المصرية وإمكانية توقيع اتفاقيات توأمة بين المدينة والمحافظات المصرية ذات النشاط المشابه.
سفارة مصر ببلغاريا تقدم اكلات مصرية في الاحتفال بمهرجان Sevlievo.. صور
سفارة مصر ببلغاريا تقدم اكلات مصرية في الاحتفال بمهرجان Sevlievo.. صور
سفارة مصر ببلغاريا تقدم اكلات مصرية في الاحتفال بمهرجان Sevlievo.. صور
سفارة مصر ببلغاريا تقدم اكلات مصرية في الاحتفال بمهرجان Sevlievo.. صور
سفارة مصر ببلغاريا تقدم اكلات مصرية في الاحتفال بمهرجان Sevlievo.. صور
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