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رياضة

وزير الشباب والرياضة يكشف سبب عودته من اليونان في الدرجة الاقتصادية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
ريهام بكير
كشفت الاء فتحي الصحفية بموقع صدى البلد الإخباري كواليس الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أثناء جلوسه في الدرجة الاقتصادية على الخطوط اليونانية.

وقالت الاء انها فوجئت بتواجد صبحي في الدرجة الاقتصادية و لم تتردد في سؤاله عن عدم تواجده في درجة رجال الأعمال المعروفة خصيصا للوزراء والشخصيات العامة .

ورد وزير الشباب والرياضة قائلا إنه رفض أن يحمل خزينة الوزارة أكثر من خمسين ألف جنيه لترقية تذكرته إلى درجة رجال الأعمال مؤكدا انه كان متواجدا في اليونان للمشاركة في منتدى رودس الإقليمي في جزيرة رودس اليونانية تحت رعاية رئيس الجمهورية الهيلينية.
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