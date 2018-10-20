تضامن عربي قوي مع السعودية في قضية خاشقجي.. مصر تثمن التزام الرياض بكشف الحقائق.. أشقاء المملكة يشيدون بحرصها على العدالة.. ويرفضون محاولات تسييس الواقعة واستغلالها

مصر:
خطوات المملكة تبرهن على حرصها والتزامها بالتوصل إلى الحقيقة
الإمارات:
الإمارات:
السعودية كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف
البحرين:
البحرين:
السعودية ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم
فلسطين:
فلسطين:
المملكة بقيادة الملك سلمان وولي العهد ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ
أظهرت دول عربية عدة موقفًا متضامنًا مع السعودية وخطواتها المتعلقة بقضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، حيث أشادت بتوجيهات وقرارات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدة ثقتها في حرص المملكة على قيم العدالة.
وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية خاشقجي التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية.
وأكد البيان أن هذه الخطوة «تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة».
وتابع البيان أن مصر «ترى أن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن إنما تتسق مع توجهه المعهود نحو احترام مباديء القانون وتطبيق العدالة النافذة».
كما أعربت مصر عن ثقتها في أن «الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة».
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ثناءه على ما أولاه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن «المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف وإن القرارات والإجراءات الملكية التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجددا على هذه القيم والمبادىء الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة».
كما أشادت مملكة البحرين «بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين من أجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية، وهو ما تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية السديدة والفورية بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، والتي تؤكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادىء التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء».
وشددت البحرين على أن «المملكة العربية السعودية بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية وما لديها من مقومات كبيرة وما لها من إسهامات نبيلة ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم»، وجددت موقفها المتضامن بقوة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها.
وأكدت دولة فلسطين أن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ.
وأشادت دولة فلسطين بالقرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين لتأكيد إرساء العدل والانصاف والحقائق والقانون.
كما أشادت جمهورية جيبوتي بالاهتمام البالغ والحرص الكبير الذي أولاه خادم الحرمين الشريفين لكشف الحقائق حول وفاة خاشقجي، بكل شفافية وموضوعية، وإرساء العدل والإنصاف.
وثمنت، في بيان، نتائج التحقيقات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بغية محاسبة المسئولين عن هذا الحادث، والتي تبرهن أن المملكة ستبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة.
من جانبها، أشادت الحكومة اليمنية بنتائج التحقيقات الأولية في قضية خاشقجي، مثمنة توجيهات خادم الحرمين الشريفين في هذا الجانب.
وقالت الحكومة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن «ما توصلت إليه النيابة في المملكة وإحالة المتسببين في وفاة الصحافي خاشقجي ينم عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية التي وضعت نصب أعينها سلامة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها على إطلاع الرأي العام إلى حقيقة الحادث».
وأشار البيان إلى أن «المملكة بقيادتها السياسية الحكيمة تبرهن للعالم إنها تقوم على مبادئ العدل والإنصاف والشجاعة وهي المبادئ والقيم التي أفصحت عنها توجيهات خادم الحرمين الشريفين»، مؤكدًا أن «السعودية عبر تاريخها الطويل لم تحد عن هذه المبادئ والقيم ومراعية في سياساتها الالتزام بالأعراف والمبادئ الدولية والدبلوماسية».
وعبر البيان عن «إدانة الحكومة اليمنية لسعي البعض لتسييس القضية، وحرفها عن مسارها بهدف النيل من حكومة المملكة العربية السعودية بسهام كيدية وافتراءات مضللة بصورة ممنهجة تستهدف الدور القيادي الذي تسير فيه المملكة وهي لا تعدو أن تكون عملية ابتزاز مستمرة».
أظهرت دول عربية عدة موقفًا متضامنًا مع السعودية وخطواتها المتعلقة بقضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، حيث أشادت بتوجيهات وقرارات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدة ثقتها في حرص المملكة على قيم العدالة.
وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية خاشقجي التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية.
وأكد البيان أن هذه الخطوة «تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة».
وتابع البيان أن مصر «ترى أن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن إنما تتسق مع توجهه المعهود نحو احترام مباديء القانون وتطبيق العدالة النافذة».
كما أعربت مصر عن ثقتها في أن «الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة».
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ثناءه على ما أولاه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن «المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف وإن القرارات والإجراءات الملكية التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجددا على هذه القيم والمبادىء الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة».
كما أشادت مملكة البحرين «بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين من أجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية، وهو ما تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية السديدة والفورية بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، والتي تؤكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادىء التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء».
وشددت البحرين على أن «المملكة العربية السعودية بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية وما لديها من مقومات كبيرة وما لها من إسهامات نبيلة ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم»، وجددت موقفها المتضامن بقوة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها.
وأكدت دولة فلسطين أن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ.
وأشادت دولة فلسطين بالقرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين لتأكيد إرساء العدل والانصاف والحقائق والقانون.
كما أشادت جمهورية جيبوتي بالاهتمام البالغ والحرص الكبير الذي أولاه خادم الحرمين الشريفين لكشف الحقائق حول وفاة خاشقجي، بكل شفافية وموضوعية، وإرساء العدل والإنصاف.
وثمنت، في بيان، نتائج التحقيقات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بغية محاسبة المسئولين عن هذا الحادث، والتي تبرهن أن المملكة ستبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة.
من جانبها، أشادت الحكومة اليمنية بنتائج التحقيقات الأولية في قضية خاشقجي، مثمنة توجيهات خادم الحرمين الشريفين في هذا الجانب.
وقالت الحكومة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن «ما توصلت إليه النيابة في المملكة وإحالة المتسببين في وفاة الصحافي خاشقجي ينم عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية التي وضعت نصب أعينها سلامة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها على إطلاع الرأي العام إلى حقيقة الحادث».
وأشار البيان إلى أن «المملكة بقيادتها السياسية الحكيمة تبرهن للعالم إنها تقوم على مبادئ العدل والإنصاف والشجاعة وهي المبادئ والقيم التي أفصحت عنها توجيهات خادم الحرمين الشريفين»، مؤكدًا أن «السعودية عبر تاريخها الطويل لم تحد عن هذه المبادئ والقيم ومراعية في سياساتها الالتزام بالأعراف والمبادئ الدولية والدبلوماسية».
وعبر البيان عن «إدانة الحكومة اليمنية لسعي البعض لتسييس القضية، وحرفها عن مسارها بهدف النيل من حكومة المملكة العربية السعودية بسهام كيدية وافتراءات مضللة بصورة ممنهجة تستهدف الدور القيادي الذي تسير فيه المملكة وهي لا تعدو أن تكون عملية ابتزاز مستمرة».