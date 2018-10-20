تضامن عربي قوي مع السعودية في قضية خاشقجي.. مصر تثمن التزام الرياض بكشف الحقائق.. أشقاء المملكة يشيدون بحرصها على العدالة.. ويرفضون محاولات تسييس الواقعة واستغلالها

مصر:

خطوات المملكة تبرهن على حرصها والتزامها بالتوصل إلى الحقيقة

الإمارات:

السعودية كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف

البحرين:

السعودية ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

فلسطين: