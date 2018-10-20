10 معلومات عن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب



1- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.



2- تهدف الأكاديمية الوطنية إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

3- يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة المالية، والمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من الشخصيات ذوى الخبرة.



4- يقع مقر الأكاديمية فى مدينة السادس من أكتوبر، والذى يتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع.

5- تم تصميم نظام التعليم بالأكاديمية على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية، وبالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية.



6- تجميع طاقات الشباب فى عمل وطنى يفيد الدولة ويبنى نهضتها، ونشر الوعى الثقافى والاجتماعى والدينى والسياسى بين قطاعات الشباب، من أهم أهداف الأكاديمية الوطنية.



7- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 الصادر فى أغسطس الماضى، والخاص بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وينص التعديل على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب".



8- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء فروع للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب فى المحافظات.

9- يكون للأكاديمية مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحضر اجتماعات مجلس الأمناء.

10- يكون للأكاديمية موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات العامة الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للأكاديمية مع بداية السنة المالية للدولة، ويكون لها حساب خاص بالبنك المركزى.



هذا وكان مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب قد عقد اليوم، السبت الاجتماع الأول في مقر الاكاديمية بمدينة الشيخ ازيد.

ويضم مجلس امناء الاكاديمية كل من الدكتور المهندس مصطفى كمال مدبولى رئيس مجلس الوزارء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و اللواء عباس مصطفى كامل رئيس جهاز المخابرات العامة ، وأحمد أشرف كاجوك نائب وزير المالية ممثلًا عن وزارة المالية، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين ممثلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد زايد ممثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات.



كما يضم المجلس ايضا خمسة أعضاء من ذوي الخبرة وهم الدكتور محمد طارق محمد عبد القادر، والدكتورة يوهانسن يحيى محمد عيد، و الدكتور وائل عبد الرازق أحمد قرطام، والمهندس محمد شريف دلاور، والدكتور محمد صالح هاشم حماد.

واستعرض الاجتماع توجيهات رئيس الجمهورية نحو تعظيم إمكانيات الأكاديمية الوطنية لإعداد قيادات شابة مؤهلة في جميع المجالات، وكذا العمل على تنمية قدارت القيادات الحكومية وثيقة الصلة بخطة الإصلاح الإداري التي تطبقها الدولة، وذلك في إطار العمل على بناء الإنسان المصري.



وعرضت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية خلال الاجتماع الاستراتيجية العامة للأكاديمية وأهدافها وما تم من أعمال، كما تم استعراض اللوائح الخاصة الُمنظمة للأكاديمية وتم التصديق عليها من مجلس الأمناء.



وعقب الاجتماع قام الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزارء يصاحبه اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة بجولة داخل الأكاديمية ، تعرف من خلالها على سير العمل بمباني الأكاديمية وتفقد البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، حيث التقى مدبولي مع الدارسين في البرنامج التأهيلي لهيئة قضايا الدولة، وكذا الدارسين من الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.



وفي النهاية التقط رئيس مجلس الوزارء وأعضاء مجلس الأمناء صورة تذكارية مع العاملين بالهيكل الإداري للأكاديمية من خريجي الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.





نشرت الصفحة الرسمية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ١٠ معلومات عن الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب #رؤية_مصر_2030نستعرضها في النقاط التالية :