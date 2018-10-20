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جامعة بني سويف تكشف حقيقة منع طالبة من مغادرة المحاضرة بعد وفاة والدها

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:11 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة
محمد عبد الحليم
أصدرت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، بيانا ردا علي ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي حول "منع طالبة بكلية التجارة من مغادرة المحاضرة إثر وفاة والدها".

وجاء في البيان : "يتقدم الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بخالص العزاء والمواساة لطالبة كلية التجارة وأسرتها في وفاة والدها، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان.

وتأسف الجامعة لما حدث من سوء فهم وهو تصرف فردي شخصي غير مقصود، لما سبب ذلك من آلام لابنتا الطالبة وأبنائنا الطلاب بكلية التجارة، ولقد قام رئيس الجامعة بالتواصل مع الدكتور المحاضر هاتفيا والذي أعرب عن أسفه وحزنه لما حدث، وتبين أنه لم يكن على علم بمرض والدها أو وفاته.

وأشار الدكتور المحاضر إلى أنه بعد مرور نصف ساعة من وقت المحاضرة، استأذنت خمس طالبات في الخروج لظروف خاصة بدون إبداء أي أسباب أو توضيح بمرض والدها فرفض الخروج، وبعد مرور نصف ساعة أخرى أخبرته الطالبة بوفاة والدها، سألها عن كيفية معرفتها بذلك، وأجابت بأنها تلقت مكالمة هاتفية بذلك، وحينها صرح لها بالخروج هي وإحدى زميلاتها فورا من قاعة المحاضرات.

والجدير بالذكر أن الدكتور المحاضر أستاذ فاضل يشهد له بالالتزام في محاضراته وعمله، والحفاظ على آداب المحاضرة، ويكن له الجميع كل التقدير والاحترام.
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