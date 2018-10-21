صناعة البرلمان تضع أجندتها التشريعية.. اليوم

قال النائب جمال عباس عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الأحد، لوضع الأجندة التشريعية التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة .



وأضاف عباس لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستناقش عددا من الطلبات المقدمة من أعضائها والتى تهدف إلى تشجيع الصناعة وفتح المصانع المتعثرة.



من جانبه قال رضوان الزياتى، عضو صناعة البرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، خلال الأيام المقبلة.



وتعود الجلسة العامة بالبرلمان للانعقاد، اليوم الأحد، بعدما انتهت الجلسة السابقة من انتخابات اللجان النوعية والاستقرار على تشكيل الهيئات المكتبية لـ25 لجنة فرعية بالمجلس.

