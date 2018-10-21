ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

صناعة البرلمان تضع أجندتها التشريعية.. اليوم

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:32 ص
فرج عامر_رئيس لجنة
فرج عامر_رئيس لجنة الصناعة
أمينة الدسوقى
قال النائب جمال عباس عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الأحد، لوضع الأجندة التشريعية التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة .

وأضاف عباس لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستناقش عددا من الطلبات المقدمة من أعضائها والتى تهدف إلى تشجيع الصناعة وفتح المصانع المتعثرة.

من جانبه قال رضوان الزياتى، عضو صناعة البرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، خلال الأيام المقبلة.

وتعود الجلسة العامة بالبرلمان للانعقاد، اليوم الأحد، بعدما انتهت الجلسة السابقة من انتخابات اللجان النوعية والاستقرار على تشكيل الهيئات المكتبية لـ25 لجنة فرعية بالمجلس.
loading...

ترشيحاتنا

علي جمعة: حالة واحدة تحصل فيها المرأة على نصف أجر الصدقة

خالد لطيف: حازم إمام سيحضر اجتماع اتحاد الكرة على مسئوليتي

شاهد.. جلسة تصوير جديدة لـ رحاب الجمل

وليد صلاح الدين: لن نسمح بعودة رزاق سيسيه للزمالك في يناير.. فيديو

رغم الخسارة.. تييري هنري يكشف مكاسبه في مباراة موناكو

مسئول سابق بالبترول: إجراءات حكومية لجذب الاكتشافات الجديدة بالبحر الأحمر

أسطول أردوغان الفاخر بدعم أمير قطر يثير الجدل مجددا.. الليرة التركية تتدهور.. ومحاولة لامتصاص الغضب الشعبي

وزير النقل يعلن زيادة أسعار مترو الخط الثالث فقط

حرب ترامب التجارية تجبر الصين على اتخاذ قرار كارثي

الإفتاء: يجوز إعطاء صدقة للأغنياء

ترامب: بن سلمان لم يكن يعلم بمقتل خاشقجي

شاهد.. فتاة تتحدى حرس رئيس بيلاروسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

فيديو

طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم
وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب
الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟