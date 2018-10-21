الداخلية تواصل التصدى للمخالفين.. ضبط 1318 طن أسمدة فاسدة بالمنيا.. و ١٧١ حالة تهرب من الضرائب.. ضبط عصابة تستولى على شقق جهاز التعمير بالعبور

-شرطة البيئة تضبط 1318 طن أسمدة فاسدة بالمنيا

-ضبط ٣ هاربين من تنفيذ ١٤٣ حكما قضائيا

-ضبط عصابة العقر بعد استيلائهم على شقق جهاز التعمير بالعبور

-ضبط ١٧١ حالة تهرب من الضرائب خلال 10 أيام





تواصل وزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية للتصدى للعناصر الإجرامية ومتابعة وضبط المخالفين للقانون.



قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات بنطاق مديرية أمن المنيا بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا والجهات الإدارية المعنية لضبط كافة القضايا المتعلقة بمخالفات قوانين حماية البيئة ومستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى من الأسمدة والمبيدات والأعلاف والأدوية البيطرية، وحماية الثروة السمكية والملاحة الداخلية ونهر النيل.



أسفرت نتائج الحملات خلال الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر فى مجال حماية الثروة الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى عن ضبط ( 9 ) قضايا متنوعة عبارة ( 9 مخازن وشركة أسمدة ومبيدات زراعية وأعلاف حيوانية غير مرخصة من وزارة الزراعة وبداخلها 1318,993 طن أسمدة ومبيدات، 599 طن أعلاف غير مصرح بتداولها ) .



وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط ( 101) قضية متنوعة وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم ضبط (42) قضية تعد بالردم والبناء على منافع الرى والصرف وفى مجال حماية البيئة من التلوث تم ضبط ( 26 ) قضية متنوعة وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (35) قضية متنوعة لوحدات نهرية مخالفة.

فيما نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام فى ضبط 3 محكوم عليهم هاربين من تنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.



وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من إستهداف وضبط كلًا من حازم.ح.ذ - مواليد 1962 – مدير وشريك بإحدى شركات الإنشاء ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة ، والصادر ضده ( 95 ) حكما قضائيا (69جزئى ، 26مستأنف) فى قضايا (شيكات) ، بإجمالى مديونيات بلغت نحو 2 مليون و 700 ألف جنيه.



كما تم ضبط محمد.ع.م- مواليد 1983- عامل - مسجل شقى خطر "سرقات عامة" ، سبق اتهامه فى (20) قضية " سلاح بدون ترخيص ، سرقة ، ضرب "، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (10) قضايا (شروع فى قتل ، استعمال قوة ، سرقة ، سرقة بالإكراه ، سلاح ، تبديد)، ومنى.م.ع - مواليد 1970 – مديرة بإحدى شركات الأمن والخدمات ، مقيمة بدائرة قسم ثانٍ القاهرة الجديدة ، والصادر ضدها (38) حكم حبس (33جزئى ، 5 مستأنف ) فى قضايا (شيكات).





فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على الوحدات السكنية بالمدن الجديدة من خلال تزوير توكيلات مالكيها، والتصرف فيها بالبيع.





وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة قيام كلٍ من المدعو "حسن ع.ع" – 68 سنة وشهرته "حسن العقر " – مقيم مدينة السلام ، سبق اتهامه فى (4) قضايا متنوعة ( خيانة أمانة – سلاح بدون ترخيص – سرقة متنوعة) والمدعو "السيد م.ف" - 41 سنة، سبق إتهامه فى (7) قضايا متنوعة (تبديد – خيانة أمانة) ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (10) قضايا (تبديد – خيانة أمانة) والمدعو "حسن ع.ف" ، وشهرته"حسن محارة"، ويقيمان بمنطقة المرج- بمحافظة القاهرة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على الوحدات السكنية بدون وجه حق، والمخصصة للمواطنين من جهاز تنمية مدينة العبور، وذلك من خلال تزوير توكيلات من مالكى الوحدات دون علمهم (منسوبة لبعض مكاتب الشهر العقارى) وبيعها للغير، والتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك بدون وجه حق.



كما أكدت التحريات قيام المذكورين بالاستيلاء على عدد (7) وحدات سكنية دون علم مالكيها.



وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم الثانى والثالث، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بنشاطهما الإجرامى ، بالإشتراك مع المتهم الأول، وسابقة استيلائهم على عدد من الوحدات السكنية.



وفى سياق متصل واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبى.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 7/10/2018 حتى 16/10/2018 فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والمهن الحرة عن ضبط (171) حالة ضرائب عامة و (102) حالة ضرائب القيمة المضافة.



وفى مجال الجمارك تم ضبط (198) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاءات الجمركية وضبط (247) قضية تهريب.



وفى مجال الضرائب العقارية والملاهى تم ضبط (469) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (708) أحكام قضائية متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل على حده.

