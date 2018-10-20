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رياضة

أتيلتكو مدريد يفشل في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني بالتعادل مع فياريال

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
أحمد هاني
تعادل فريق أتليتكو مدريد بهدف لمثله أمام فياريال في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "لاسيراميكا" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

الهدف الأول جاء عن طريق المدافع البرازيلي فيليبي لويس بالدقيقة 51، قبل أن يعادل ماريو جاسبار النتيجة لفياريال في الدقيقة 65.

يذكر أن التعادل يرفع رصيد أتليتكو إلى 16 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن ديبورتيفو ألافيس المتصدر، ويحتل فياريال المركز الرابع عشر بتسع نقاط .
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