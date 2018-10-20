استجابة لصدى البلد ..ردم المنطقة المحيطة بالمحول العائم بالمنوفية..صور

أعلن سمير عتريس رئيس مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، أنه تم ردم المنطقة المحيطة بمحول الكهرباء بمنطقة مساكن الروضة الجديدة بمدينة بركة السبع.



جاء ذلك استجابة لما نشره موقع "صدي البلد" بعنوان: " أهالي الروضة ببركة السبع يستغيثون من محول كهرباء عائم ينذر بكارثة".



أكد عتريس، ان المياه المحيطة بالمحول عبارة عن مياه صرف وتصرف خاطي من أهالي سكان العمارات حيث لا يقومون بسحب مياه الصرف من الخزانات.



واشار الي انه تم ردم هذه المنطقة وتغطيتها وسحب المياه حول محول الكهرباء.