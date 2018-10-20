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بين الناس

استجابة لصدى البلد ..ردم المنطقة المحيطة بالمحول العائم بالمنوفية..صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:05 م
استجابة لصدي البلد
استجابة لصدي البلد ..ردم المنطقة المحيطة بالمحول العائم
مروة فاضل
أعلن سمير عتريس رئيس مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، أنه تم ردم المنطقة المحيطة بمحول الكهرباء بمنطقة مساكن الروضة الجديدة بمدينة بركة السبع.

جاء ذلك استجابة لما نشره موقع "صدي البلد" بعنوان: " أهالي الروضة ببركة السبع يستغيثون من محول كهرباء عائم ينذر بكارثة".

أكد عتريس، ان المياه المحيطة بالمحول عبارة عن مياه صرف وتصرف خاطي من أهالي سكان العمارات حيث لا يقومون بسحب مياه الصرف من الخزانات.

واشار الي انه تم ردم هذه المنطقة وتغطيتها وسحب المياه حول محول الكهرباء.
استجابة لصدى البلد ..ردم المنطقة المحيطة بالمحول العائم بالمنوفية..صور
استجابة لصدى البلد ..ردم المنطقة المحيطة بالمحول العائم بالمنوفية..صور
استجابة لصدى البلد ..ردم المنطقة المحيطة بالمحول العائم بالمنوفية..صور
استجابة لصدى البلد ..ردم المنطقة المحيطة بالمحول العائم بالمنوفية..صور
استجابة لصدى البلد ..ردم المنطقة المحيطة بالمحول العائم بالمنوفية..صور
استجابة لصدى البلد ..ردم المنطقة المحيطة بالمحول العائم بالمنوفية..صور
استجابة لصدى البلد ..ردم المنطقة المحيطة بالمحول العائم بالمنوفية..صور
استجابة لصدى البلد ..ردم المنطقة المحيطة بالمحول العائم بالمنوفية..صور
استجابة لصدى البلد ..ردم المنطقة المحيطة بالمحول العائم بالمنوفية..صور
استجابة لصدى البلد ..ردم المنطقة المحيطة بالمحول العائم بالمنوفية..صور
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