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موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:55 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
رصد موقع "صدى البلد" أبرز الأخبار والأحداث، الهامة على مدار اليوم والتي تنوعت بين الأخبار السياسية والرياضية والفنية والعالمية.

وكان من بين أبرز الأخبار: تداول رواد الإنترنت مقاطع فيديو لمدينة الدوحة القطرية وهي غارقة في السيول، إلى جانب إعلان وزير النقل عن موعد الانتهاء من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

فيما أثارت النائبة أمنة نصير الجدل بمطالبتها منع النقاب في مصر مثل ما حدث في الجزائر.
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