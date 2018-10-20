طارق علام يقدم حلقة خاصة من دير سانت كاترين

يلتقى اليوم طارق علام للمشاهدين فى حلقة جديدة ومميزة من برنامج "هو ده" على قناة المحور الذى يُذاع في الحادية عشرة مساء والإعادة الأحد فى الثانية عشرة ظهراً.





وينطق طارق بالكاميرات إلى دير سانت كاترين بجنوب سيناء ويقدم لقاءات منفردة ومتميزة مع وزراء الأوقاف، والآثار، والهجرة، وأيضًا مع محافظ جنوب وسيناء، وسفير الإمارات العربية المتحدة، وسفير الأردن، ويلتقي مع مجموعة من أهالى وأبناء مدينة سانت كاترين، بالإضافة إلى القائمين على إدارة الدير منهم رجال الدين المسيحي الذين يديرو دير سانت كاترين.