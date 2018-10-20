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توك شو

طارق علام يقدم حلقة خاصة من دير سانت كاترين

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:50 م
طارق علام
طارق علام
توك شو
يلتقى اليوم طارق علام للمشاهدين فى حلقة جديدة ومميزة من برنامج "هو ده" على قناة المحور الذى يُذاع في الحادية عشرة مساء والإعادة الأحد فى الثانية عشرة ظهراً.

وينطق طارق بالكاميرات إلى دير سانت كاترين بجنوب سيناء ويقدم لقاءات منفردة ومتميزة مع وزراء الأوقاف، والآثار، والهجرة، وأيضًا مع محافظ جنوب وسيناء، وسفير الإمارات العربية المتحدة، وسفير الأردن، ويلتقي مع مجموعة من أهالى وأبناء مدينة سانت كاترين، بالإضافة إلى القائمين على إدارة الدير منهم رجال الدين المسيحي الذين يديرو دير سانت كاترين.

ويقدم علام العديد من المفاجآت، بالإضافة إلى فقرات البرنامج حيث يقدم فقرة "الغارمة" التى تم خروجها من السجن من خلال البرنامج وبالتعاون مع مصر الخير.

وأيضا يقدم عملية تخسيس لأحد شباب الشرقية الذى يزن 200 كيلو ولا يستطيع النوم إلا وهو على كرسى ويقدم فقرة جديدة للمشاهدين بعنوان دائما جميلة يا مصر ويدعو فيها إلى تجميل أحياء وشوارع ومدن مصر من خلال مسابقة جديدة يعلن عنها البرنامج ويتلقى طارق الطلبات على طارق علام تى فى.
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