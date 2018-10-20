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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد مجمع مواقف الزقازيق – ههيا – الإبراهيمية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:21 م
محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد مجمع مواقف الزقازيق – ههيا – الإبراهيمية
محمد الطحاوي
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقدية لمجمع مواقف الزقازيق – ههيا – الإبراهيمية بمنطقة ترعة مشتول بمدينة الزقازيق.

وأعطى المحافظ توجيهات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف لتوفير سيارات سرفيس لنقل الركاب من داخل المدينة وصولًا للموقف المجمع بطريق البحر لضمان عدم إبتزاز المواطنين وحمايتهم من جشع السائقين ، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيال السائقين الغير ملتزمين .

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم موجهًا الجهات المعنية بحلها فورًا والتواصل معهم بشكل مباشر وتقديم أفضل الخدمات للصالح العام .

رافق المحافظ لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة وحامد هبيله السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات.
محافظ الشرقية يتفقد مجمع مواقف الزقازيق – ههيا – الإبراهيمية
محافظ الشرقية يتفقد مجمع مواقف الزقازيق – ههيا – الإبراهيمية
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