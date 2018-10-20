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توفيق عكاشة: مصر فيها أكثر من 98 مليون أبو العريف

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:49 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
سخر الإعلامي توفيق عكاشة، من كثرة عدد المصريين الذي يدعون بمعرفة بواطن الأمور سواء كانت دينية أو اقتصادية أو سياسية أو فنية؛ مرددا: « الناس بتفتي بعلم أو من غير علم ».

وتابع عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المُذاع على فضائية «الحياة»؛ قائلا: « احنا عندنا أكثر من 98 مليون أبو العريف في مصر .. الناس شغالة في الأفتاء صاروخ بعلم أو بغير علم ».

واستطرد عكاشة: « خلي عربيته تقف عطلانة علي الطريق .. كل العربيات هتقف ليها وكل واحد يفتي ويعمل فيها ميكانيكي .. مع أن النبي قال من قال لا أعرف فقد أفتى ».
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