توفيق عكاشة: مصر فيها أكثر من 98 مليون أبو العريف

سخر الإعلامي توفيق عكاشة، من كثرة عدد المصريين الذي يدعون بمعرفة بواطن الأمور سواء كانت دينية أو اقتصادية أو سياسية أو فنية؛ مرددا: « الناس بتفتي بعلم أو من غير علم ».
وتابع عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المُذاع على فضائية «الحياة»؛ قائلا: « احنا عندنا أكثر من 98 مليون أبو العريف في مصر .. الناس شغالة في الأفتاء صاروخ بعلم أو بغير علم ».
واستطرد عكاشة: « خلي عربيته تقف عطلانة علي الطريق .. كل العربيات هتقف ليها وكل واحد يفتي ويعمل فيها ميكانيكي .. مع أن النبي قال من قال لا أعرف فقد أفتى ».
وتابع عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المُذاع على فضائية «الحياة»؛ قائلا: « احنا عندنا أكثر من 98 مليون أبو العريف في مصر .. الناس شغالة في الأفتاء صاروخ بعلم أو بغير علم ».
واستطرد عكاشة: « خلي عربيته تقف عطلانة علي الطريق .. كل العربيات هتقف ليها وكل واحد يفتي ويعمل فيها ميكانيكي .. مع أن النبي قال من قال لا أعرف فقد أفتى ».