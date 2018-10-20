ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

برلمانى يكشف حقيقة تقدمه بطلب لحظر النقاب فى المؤسسات الحكومية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:14 م
النائب أحمد أبو
النائب أحمد أبو خليل
إبراهيم جادالله
قال النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتي تشمل (القصير-سفاجا-مرسى علم) ، أن البعض أساء فهم التصريحات المنسوبة له بشأن المطالبة بحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية، نافيًا تقديمه بأي طلب بهذا الشأن.

وأضاف "أبو خليل"، ، أن ارتداء النقاب حرية شخصية للمرأة ويدخل في باب الاحتشام، ولا تُلام المرأة مُطلقا على ارتدائه وعلى الجميع احترام ذلك وتقديره.

وتابع: إذا أساء البعض استخدامه، لاسيما المجرمين الذين يحاولون التخفي بداخله، فإنه يمكن للمؤسسات والمصالح الحكومية، ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ضوابط بموجبها يتم التأكد من حامله والتحقق من هويته، لإغلاق الباب أمام من يتخذون هذا النقاب، وسيلة لإرتكاب الجرائم، وتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده الجميع، ووضع حد لمن يسيئون ارتداءه.
loading...

ترشيحاتنا

طارق علام يقدم حلقة خاصة من دير سانت كاترين

أحمد موسى: السيسي ارتدى زي الطيار المقاتل مع نسور الجو.. فيديو

ريال مدريد يواصل الانهيار في الدوري الإسباني بسقوط مفاجئ أمام ليفانتي

طريقة مبتكرة لتقديم طبق المكرونة للشيف إلهام فتحى

توفيق عكاشة يكشف سر التقارب المصري الروسي .. فيديو

شاهد .. رضيع يلعب مع الأفاعي السامة دون خوف

الحكومة: لا زيادة في أسعار البنزين بداية 2019 .. فيديو

عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

قناع مكوناته لن تخطر لبالك للتخلص من خشونة الشعر

شاهد .. لحظة اشتعال النيران في فتاة بعد حرق منزلها المتنقل

شاهد.. تمزيق حجاب طالبة مسلمة وسحلها من زميلاتها بمانشستر

محمد صلاح وهازارد وكين.. من يستطيع إنقاذ ريال مدريد من كبوته في انتقالات يناير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

فيديو

أحمد موسى: تميم نهب أموال القطريين لدعم الإرهاب .. فيديو
أحمد موسى لسكان مصر الجديدة: سيب عربيتك واركب المترو .. فيديو
شاهد هدف محمد صلاح اليوم بمباراة ليفربول وهيديرسفيلد
أحمد موسى: مشروع مستقبل مصر واعد ويوفر الفاكهة والخضراوات بأسعار مناسبة
أحمد موسى: السيسي ارتدى زي الطيار المقاتل مع نسور الجو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟