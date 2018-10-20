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رياضة

المصري يؤدي أول تدريباته على ملعب تاتا رفائيل استعداداً لـ فيتاكلوب

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:20 م
تدريبات المصري
تدريبات المصري
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل أولى تدريباته بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وذلك استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة بالدور نصف النهائي للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فيتا كلوب الكونغولي والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الشهداء بكينشاسا.

وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 75 دقيقة حرص الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق على عدم رفع الحمل التدريبي للاعبيه حيث اكتفى ببعض التدريبات الخفيفة وتدريبات الاطالات وفك العضلات حرصا منه على عدم اصابة لاعبيه بالارهاق خاصة بعد العناء الشديد خلال رحلة السفر الطويلة ، وعقب نهاية المران توجه اللاعبون على الفور لمقر اقامتهم بفندق كين بلازا اراجان للخضوع لجلسات التأهيل والاستشفاء بالنادي الصحي الملحق بالفندق.

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