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اقتصاد

اليوم.. المالية تطرح أجلي خزانة بـ18 مليار جنيه

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تطرح وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه.

ووفقا لجدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، فإنه من المقرر طرح أجل 91 يوما بـ 9.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 8.5 مليارا.

وتسعي وزارة المالية لطرح آجال وسندات خزانة خلال الأسبوع الجاري بـ38.25 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة عبر 3 طروحات أسبوعية.
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