اليوم.. المالية تطرح أجلي خزانة بـ18 مليار جنيه

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه.



ووفقا لجدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، فإنه من المقرر طرح أجل 91 يوما بـ 9.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 8.5 مليارا.



وتسعي وزارة المالية لطرح آجال وسندات خزانة خلال الأسبوع الجاري بـ38.25 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة عبر 3 طروحات أسبوعية.

