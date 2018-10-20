وزير النفط العراقي : نسعى لإنتاج 7 ملايين برميل يوميا

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، اليوم السبت، إن بلاده تسعى لإنتاج 7 ملايين برميل يوميا من خلال شركة النفط الوطنية الجديدة.



وأضاف أن العراق يسعى لتصدير أربعة ملايين برميل يوميا في 2019، وأن بلاده تسعى لتصدير مليون برميل يوميا عبر ميناء العقبة الأردني.



وأكد الوزير العراقي أن مصفاة بيجي عادت للإنتاج بطاقة 70 ألف برميل يوميا، جاء ذلك بعد إعلان الوزير إلغاء قرار نقل ملكية تسع شركات نفط حكومية من وزارته إلى شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثا.



وذكرت الوزارة في بيان إن الخطوة تهدف إلى "ترك الخيار للحكومة المقبلة" بقيادة عادل عبد المهدي لاتخاذ قراراتها بشأن قطاع النفط بما ينسجم مع برنامجها.