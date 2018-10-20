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نيفين جامع: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بديلا عن الصندوق الاجتماعي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:19 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الصندوق الاجتماعي للتنمية تم إنشاؤه في عام 1992، وقام بأداء دور اجتماعي من خلال تقديم خدمات مالية لمدة 25 الماضية، مضيفا أن الغرض منه كان توفير عدد أكبر من فرص العمل.

وأوضحت "نيفين" خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أن رؤية الدولة بدأت تتجهة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن قناعة القيادة السياسية في نمو المجتمع والاقتصاد المصري عن طريق المشروعات الصغيرة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلي أن الجهاز أنشاء بديلا عن الصندوق الاجتماعي مع تلافي السلبيات الخاصة بالصندوق وتناول وتطوير الإيجابيات.
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