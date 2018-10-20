تجارة حلوان تقيم "opening day " لاستقبال الطلاب الجدد اليوم

كشف إتحاد كلية التجارة وريادة الأعمال بجامعة حلوان، عن موعد "opening day"، المقام لأستقبال الطلاب الجدد، للأنضمام للأسر الطلابية داخل الكلية، والذى من المقرر تنظيمة اليوم الأحد الموافق ٢١ من اكتوبر الجاري.



وأكدت آية أحمد فؤاد، القائم بأعمال رئيس الإتحاد بكلية التجارة بجامعة حلوان، في تصريح خاص "لموقع صدى البلد"، أنه تم أعداد المكان المقام ليوم "opening day" ، ليتم فيه عرض المشروعات والأعمال التى قامت بعملها الأسرة الطلابية خلال العام الماضى وحتى الأن .



وأشارت آية أن الأسرة فازت بالعديد من المراكز في مجالاتها المختلفة، ومنها حصول فريق المسرح علي المركز الأول لأفضل ممثل بمهرجان يحيى الفخراني الذى تم تنظيمة مسبقًا.



جدير أن اليوم سيتم داخل كلية التجارة بجامعة حلوان، ليبدء في تمام الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ٤ ظهرا.