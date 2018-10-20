أحمد موسى: السيسي ارتدى زي الطيار المقاتل مع نسور الجو.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام بزيارة إحدى القواعد الجوية بالأمس، وكان يرتدي زي المقاتل في القوات الجوية.





وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "زيارة الرئيس السيسي مرتدياً زي القوات الجوية تحمل الكثير من الرسائل للداخل والخارج"، مضيفاً: "استقل أحدث الطائرات الروسية التي انضمت لسلاح الجو المصري وتلك رسالة مهمة تؤكد قيام مصر بتطوير الجيش والحصول على أفضل أنواع الأسلحة المتواجدة في العالم".





وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه كافة المعلومات الكاملة عن طراز الطائرة الروسية المنضمة حديثاً إلى القوات الجوية المصرية".



