توفيق عكاشة يكشف وجه الشبه بين الرئيسين السيسي وبوتين



ولفت عكاشة إلى أن روسيا أصبحت من أقوى دول العالم، ولم تعد مصر تعتمد في علاقاتها على دولة واحدة.

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين من طراز خاص، حيث إن كليهما رجل مخابرات، ومن ثم يريان الأمور بطريقة أكثر عمقا وأبعد مدى.وأكد عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المُذاع على فضائية «الحياة»؛ أن هناك مشروعات هامة بين مصر وروسيا، كالمنطقة الصناعية الروسية؛ منوها أن روسيا الحصان الأسود في الدول الصناعية الكبرى.وأوضح عكاشة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكتب إسمه بحروف من الذهب في التاريخ ؛ لأنه من أدخل مصر النادي النووي السلمي العالمي؛ مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد أن يجعل من العالم كله أصدقاء لمصر، ويحرص على اتباع سياسة التوازن.وتابع عكاشة أن مصر حريصة على البناء، لافتًا إلى أن رحلة الرئيس السيسي إلى روسيا متكاملة وتبني جسورا سياسية واقتصادية وعسكرية.