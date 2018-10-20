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منوعات

يصلون بـ قبلة خاطئة بمسجد تركي لمدة 38 عاما.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:09 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت صحيفة "ديلي ميل"، ان مصلين بمسجد تركي كانوا يصلون بطريقة خاطئة لمدة 38 عاما.

وذكرت الصحيفة أن المسجد في سوجورجن بغرب البلاد بني بشكل غير صحيح في عام 1981.

تناول الإمام الجديد عيسى كايا ، 24 عاما ، شائعات عن عيوب التصميم واستشار مع المفتين المحليين ، شيوخ القرية.

وقال المفتيان إن محراب المسجد ، الذي بني في جدار الجامع للإشارة إلى اتجاه مكة ، كان يوجه إلى القبلة الخاطئة.

ويعتقد أن الخطأ كان من بقايا المسجد القديم ، لذلك ربما كان القرويون يصلون في الاتجاه الخاطئ لسنوات عديدة أخرى.
يصلون بـ قبلة خاطئة بمسجد تركي لمدة 38 عاما.. صور
يصلون بـ قبلة خاطئة بمسجد تركي لمدة 38 عاما.. صور
يصلون بـ قبلة خاطئة بمسجد تركي لمدة 38 عاما.. صور
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