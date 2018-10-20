والد شهيد الواحات: مصر ولادة بالأبطال.. وعشماوي ليس له علاقة بالإنسانية

قال صلاح عفيفي، والد الشهيد عمرو عفيفي، إن مصر ولادة بالأبطال، مشيرا إلي أن الإرهابي هشام عشماوي ليس له علاقة بالإنسانية، معقبًا: «ده مش إنسان ليس له علاقة بالإنسانية ولا بأي دين».





وأضاف "عفيفي"، خلال حواره بفضائية "دي إم سي": «إحنا واثقين في الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهاز الشرطة»، لافتاً إلي أن الرئيس قال يوم استشهاد نجله وزملائه إنه لن يترك حق الشهداء».





وأكمل: «يوم ما كنت بسلم علي الرئيس أثناء تكريمي في عيد الشرطة الرئيس قال لي أنا عارف عمرو وزملاءه عملوا إيه، دول أبطال وفخر لينا»، متابعا: «مستعد أنا وإخوات الشهيد عمرو نضحي علشان مصر علشان مصر غالية علينا كلنا».



