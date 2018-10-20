والد شهيد الواحات: مصر ولادة بالأبطال.. وعشماوي ليس له علاقة بالإنسانية

قال صلاح عفيفي، والد الشهيد عمرو عفيفي، إن مصر ولادة بالأبطال، مشيرا إلي أن الإرهابي هشام عشماوي ليس له علاقة بالإنسانية، معقبًا: «ده مش إنسان ليس له علاقة بالإنسانية ولا بأي دين».
وأضاف "عفيفي"، خلال حواره بفضائية "دي إم سي": «إحنا واثقين في الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهاز الشرطة»، لافتاً إلي أن الرئيس قال يوم استشهاد نجله وزملائه إنه لن يترك حق الشهداء».
وأكمل: «يوم ما كنت بسلم علي الرئيس أثناء تكريمي في عيد الشرطة الرئيس قال لي أنا عارف عمرو وزملاءه عملوا إيه، دول أبطال وفخر لينا»، متابعا: «مستعد أنا وإخوات الشهيد عمرو نضحي علشان مصر علشان مصر غالية علينا كلنا».
وأشار إلي أن أهالي شهداء حادث الواحات الإرهابي سوف يقيمون عزاء جماعيًا لأول مرة بمسجد المشير بعد الثأر لأبنائهم، موضحا: «مصر كلها جايه علشان تعزينا خصوصا بعد القبض علي الإرهابي هشام عشماوي».